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Политика

Захарова обвинила НАТО в спонсировании терроризма

Захарова: страны НАТО спонсируют терроризм
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Североатлантического альянса (НАТО) являются спонсорами терроризма являются. Об этом сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Архипо-Осиповку в Краснодарском крае, в результате которой пострадали десятки человек, в том числе дети.

«В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины <...> Спонсорами терроризма являются натовские страны», — сказала Захарова.

Утром 3 августа ВСУ атаковали Архипо-Осиповку. По данным главы Геленджика Алексея Богодистова, число пострадавших в результате падения обломков украинских беспилотников выросло до 47 человек. Шестеро из них получили травмы, несовместимые с жизнью. В местной больнице развернута первичная помощь, на месте работают психологи и волонтеры. Пострадавших в тяжелом состоянии направляют в больницы соседних городов.

Ранее в России назвали приближающий войну с НАТО сценарий.

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