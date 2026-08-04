Экс-нардеп объяснил, почему Украина не получит от США ракеты для Patriot

Украина не получит ракеты Patriot от США, так как мир не вращается вокруг Киева. Об этом в соцсети X написал бывший депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Вашингтон рассчитывает свои запасы ракет для Patriot, глядя на своих соперников, а именно на Китай, КНДР, Иран и Россию. И это определяет то, сколько перехватчиков нужно США для собственной обороны.

«Украина не может получить и не получит ракеты Patriot от США по одной причине: мир не вращается вокруг Украины. <…> Прямо сейчас американские запасы уже ниже того, что они считают необходимым. Это главная причина, по которой Украина их не получит. Что касается разговоров о «лицензиях» на производство Patriot, это никогда не было реалистично», — отметил он.

31 июля журнал Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос президента Украины Владимира Зеленского на предоставление Киеву ракет-перехватчиков для Patriot. В тот же день Трамп заявил, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

1 августа Зеленский упрекнул страны ЕС и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на то, что они есть на складах.

3 августа постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что США не предоставят Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot до зимы.

Ранее в США сообщили о дефиците ракет Patriot на Украине.