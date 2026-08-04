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Политика

Зеленский назвал три приоритета в работе с Евросоюзом

Зеленский: Украина работает на полноценное вступление в ЕС
Yves Herman/Reuters

У Украины должно быть три приоритета для работы с Евросоюзом, и среди них есть полноценное вступление в объединение. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в 2026 году уже были открыты два кластера по вступлению Украины в ЕС, и сейчас Киев готовится к открытию еще четырех кластеров. Зеленский подчеркнул, что Украина сделала все, чтобы «решение было положительным».

«Первое: Украина работает именно на полноценное вступление в Евросоюз, и мы рассматриваем это не только как политическую или экономическую задачу, а как задачу безопасности — и для нас, и для Евросоюза. <…> Второе: уже сейчас должны использовать максимально все возможности секторальной интеграции Украины в Евросоюз. <…> Третье: конечно, должны строить отношения на всех уровнях таким образом, чтобы Украина получила необходимые пакеты и решения в поддержку устойчивости на эту зиму», — отметил он.

Зеленский почеркнул, что европейцы должны воспринимать Украину «как неотъемлемую часть привычных европейских процессов». Также украинский президент отметил, что отношения с европейскими институтами, столицами и общинами на всех уровнях должны быть «практичными».

В августе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина может завершить переговорный процесс о членстве в Евросоюзе до конца 2027 года.

Также в августе в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России отметили, что у ЕС нет ресурсов для удовлетворения запросов Украины для получения членства в Евросоюзе.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения.

Ранее в ЕП заявили, что сценарий быстрого присоединения Украины к ЕС не обсуждается.

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