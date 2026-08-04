На Украине назвали желаемые сроки по членству в Евросоюзе

Вице-премьер Ченцов: Киев хочет завершить переговоры о членстве в ЕС в 2027 году

Украина может завершить переговорный процесс о членстве в Евросоюзе до конца 2027 года. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в интервью «Европейской правде».

«Я исхожу из того, что пройти переговорный процесс реально за полтора года. Поэтому конец следующего года — это амбициозная, но реалистичная цель», — заявил Ченцов.

При этом он заметил, что планы Украины не отменяют необходимости искать промежуточный формат сотрудничества. По словам вице-премьера, «между сегодняшним днем и тем великим днем, когда Украина станет членом ЕС, есть достаточно путей для углубления отношений с ЕС».

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения. В конце января политик подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в 2027 году станет «одной из ключевых гарантий безопасности» как для Киева, так и для «всей Европы».

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.