Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

На Украине назвали желаемые сроки по членству в Евросоюзе

Вице-премьер Ченцов: Киев хочет завершить переговоры о членстве в ЕС в 2027 году
Omar Havana/AP

Украина может завершить переговорный процесс о членстве в Евросоюзе до конца 2027 года. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в интервью «Европейской правде».

«Я исхожу из того, что пройти переговорный процесс реально за полтора года. Поэтому конец следующего года — это амбициозная, но реалистичная цель», — заявил Ченцов.

При этом он заметил, что планы Украины не отменяют необходимости искать промежуточный формат сотрудничества. По словам вице-премьера, «между сегодняшним днем и тем великим днем, когда Украина станет членом ЕС, есть достаточно путей для углубления отношений с ЕС».

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения. В конце января политик подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в 2027 году станет «одной из ключевых гарантий безопасности» как для Киева, так и для «всей Европы».

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!