СВР: у Евросоюза нет ресурсов для предоставления членства Украине

У Европейского союза нет ресурсов для удовлетворения завышенных запросов Украины для получения членства в объединении. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

Отмечается, что во внутренних дискуссиях в Брюсселе лидеры стран — членов ЕС категорически отрицают возможность перспективы евроинтеграции Украины и опасаются, что она принесет значительные экономические и политические риски для «единой Европы».

В СВР также заявили, что ЕС планирует предложить Украине участие в европейской политике безопасности, но без права голоса.

Украинские дипломаты заявляют Киеву об истинном положении дел. Однако украинские власти, понимая, что их будущее полностью зависит от европейской финансовой и военной помощи, готовы «подыгрывать» еврочиновникам в обмане собственного народа, говорится в сообщении службы.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения. В конце января политик подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в 2027 году станет «одной из ключевых гарантий безопасности» как для Киева, так и для «всей Европы».

24 февраля Зеленский потребовал от ЕС установить точную дату вступления государства в объединение до 2027 года.

Ранее Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.