Стало известно, когда Украина хочет применить новые баллистические ракеты

Компания Fire Point планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP9 — в конце осени. Об этом гендиректор компании Ирина Терех рассказала в интервью Reuters.

«Ракета FP7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще две-четыре недели. Компания Fire Point планирует первое боевое применение этой версии в начале осени, а гораздо более крупной баллистической ракеты FP9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, — в конце осени», — написало СМИ.

Терех заявила, что архитектура FP7 основана на советских разработках перехватчиков С300 и С400, но ракета теперь имеет только 20% сходства с ними.

Кроме того, в материале говорится, что Fire Point продолжает разработку собственного двигателя для своей крылатой ракеты FP5, которая известна как «Фламинго».

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина находится очень близко к созданию баллистической ракеты, которая позволит наносить удары по России. В июне экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении у Киева баллистической ракеты.

В июле главный конструктор и совладелец украинской компании «Fire Point» Денис Штилерман отметил, что Украина намерена ударить по Москве новой баллистической ракетой. Он подчеркнул, что от появления ракеты Украину отделяет только испытание двигателя. В том же месяце Bloomberg писал о возможном применении Украиной дальнобойной ракеты для удара по территории России.

Также в июле полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что Украина рассредоточит производство баллистических ракет на своей территории, и борьба с таким оружием потребует от сил ПВО новых усилий.

Ранее стало известно о разработке Украиной нового дрона для ударов по России.