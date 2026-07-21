Стало известно о разработке Украиной нового дрона для ударов по России

Украинская компания SkyFall разработала новое дальнобойное ударное оружие для ударов по России. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители компании рассказали, что речь идет о дроне-камикадзе с неподвижным крылом и пропеллерным двигателем, который имеет размах крыльев около 3,5 метров и дальность полета не менее 600 километров. Его серийное производство должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций.

Кроме того, компания находится на завершающем этапе испытаний новой версии своего беспилотника P1-SUN, который должен стать более быстрым и полностью автономным.

В начале июля ВСУ впервые применили против России баллистическую ракету средней дальности, которую сбили средства ПВО. Также в июле главный конструктор и совладелец украинской компании «Fire Point» Денис Штилерман заявил, что Украина намерена ударить по Москве новой баллистической ракетой.

В июне на тот момент министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении у ВСУ баллистической ракеты для ударов вглубь России.

Ранее в Раде заявили об отсутствии у Украины ракет для Patriot.