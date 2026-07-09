На Украине пригрозили ударить новой баллистической ракетой по Москве

Украина намерена ударить по Москве новой баллистической ракетой. Об этом в интервью Liga.net заявил главный конструктор и совладелец украинской компании «Fire Point» Денис Штилерман.

«Во-первых, Москва. И некоторые из их хорошо охраняемых военных объектов. Я практически на 100% уверен, что они не смогут перехватить это должным образом. Я надеюсь, что когда очень большая часть запущенных ракет попадет в Москву, это каким-то образом произведет на них впечатление», — заявил он.

По словам Штилермана, Украину от появления баллистической ракеты отделяет только испытание двигателя. И после этого Fire Point начнет летные испытания. Он отметил, что после того, как в компании увидят, что ракета управляемая и она «делает то, что задает ей алгоритм», то Украина начнет проводить испытания на территории России.

«Думаю, осенью мы уже будем там тестировать и испытывать нашу ракету на России», — сообщил Штилерман.

В июне глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России. В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что страна находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты для ударов по России.

В июле издание Bloomberg писало, что Украина могла впервые применить собственную дальнобойную ракету для удара по территории России.

В июле газета Telegraph сообщила, что Киев вместе с ЕС будет производить дальнобойные ракеты.

Ранее стало известно, какой новой ракетой Украина угрожает России.