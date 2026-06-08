Зеленский объявил, что Украина «очень близка» к созданию баллистической ракеты

Украина находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которой можно будет наносить удары по территории России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

«За несколько лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили... мы произвели много разных дронов и ракет, у нас до сих пор нет баллистического оружия, но мы сейчас на пути к нему, мы очень близки», — приводит издание слова украинского лидера.

Тем временем украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express сообщила о дефиците ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot у ВСУ. По ее оценкам, нехватка этого вида боеприпасов сохранится, даже если США возобновят их поставки. К такому выводу аналитики пришли, сопоставив темпы производства ракет PAC-3 MSE для Patriot с ежемесячным объемом выпуска баллистических ракет в России: американская компания Lockheed Martin производит около 52 единиц, а российские заводы — около 113.

Соответственно, сделали вывод в Defense Express, даже если США передадут Украине все имеющиеся в их распоряжении ракеты для Patriot, их запас все равно несопоставим с российскими резервами этого вида боеприпасов. К тому же, отметили аналитики, американские военные сами активно расходуют эти ракеты в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

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