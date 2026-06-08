Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Зеленский объявил, что Украина «очень близка» к созданию баллистической ракеты

Sky News: Зеленский объявил о скором появлении украинской баллистической ракеты
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Украина находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которой можно будет наносить удары по территории России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

«За несколько лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили... мы произвели много разных дронов и ракет, у нас до сих пор нет баллистического оружия, но мы сейчас на пути к нему, мы очень близки», — приводит издание слова украинского лидера.

Тем временем украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express сообщила о дефиците ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot у ВСУ. По ее оценкам, нехватка этого вида боеприпасов сохранится, даже если США возобновят их поставки. К такому выводу аналитики пришли, сопоставив темпы производства ракет PAC-3 MSE для Patriot с ежемесячным объемом выпуска баллистических ракет в России: американская компания Lockheed Martin производит около 52 единиц, а российские заводы — около 113.

Соответственно, сделали вывод в Defense Express, даже если США передадут Украине все имеющиеся в их распоряжении ракеты для Patriot, их запас все равно несопоставим с российскими резервами этого вида боеприпасов. К тому же, отметили аналитики, американские военные сами активно расходуют эти ракеты в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее Путин рассказал о проблемах украинской ПВО.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, схема с «сертификатом грибника» и препараты для лечения опухоли мозга. Что нового к утру 8 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!