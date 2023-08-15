В МИД России назвали условие для переговоров с Украиной

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

По словам дипломата, Москва всегда открыта к переговорам и не раз это доказывала, а Киев из них выходил и вел себя непоследовательно, когда их сам себе их запрещал.

Галузин отметил, что перспективы для диалога появятся, если у сторонников Украины на Западе «созрели понимания» необходимости честного и конструктивного взаимодействия, нацеленного на устранение первопричин конфликта.

«Если такой готовности на той стороне не будет, <…> мы будем продолжать специальную военную операцию, ... будем заниматься защитой наших интересов военным путем», — сказал замминистра.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил три возможных формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта. По словам советника главы офиса политика Михаила Подоляка, Киев также допускает заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения с последующим переходом к переговорам. В Кремле до этого говорили, что не получали конкретных предложений по так называемому воздушному перемирию.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.