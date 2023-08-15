Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В МИД России назвали условие для переговоров с Украиной

В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада
Pavel Golovkin/AP

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, если Запад отнесется к ним конструктивно и зрело, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

По словам дипломата, Москва всегда открыта к переговорам и не раз это доказывала, а Киев из них выходил и вел себя непоследовательно, когда их сам себе их запрещал.

Галузин отметил, что перспективы для диалога появятся, если у сторонников Украины на Западе «созрели понимания» необходимости честного и конструктивного взаимодействия, нацеленного на устранение первопричин конфликта.

«Если такой готовности на той стороне не будет, <…> мы будем продолжать специальную военную операцию, ... будем заниматься защитой наших интересов военным путем», — сказал замминистра.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил три возможных формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта. По словам советника главы офиса политика Михаила Подоляка, Киев также допускает заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения с последующим переходом к переговорам. В Кремле до этого говорили, что не получали конкретных предложений по так называемому воздушному перемирию.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!