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Политика

Евросоюзу посоветовали «возродить дипломатию» в отношениях с Россией

Профессор Дизен призвал ЕС к налаживанию дипломатии с Россией
Global Look Press

Европейский союз (ЕС) должен прекратить попытки саботировать дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, начав диалог с Россией. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию», — отметил он.

По словам профессора, к власти в странах — членах ЕС после февраля 2022 года пришли радикальные русофобы, неспособные проводить грамотную политику. Дизен счел необходимым исправить ситуацию.

20 июля финский политик Армандо Мема также призвал ЕС к возобновлению диалога с Россией. Эксперт предупредил, что если Брюссель не начнет контактировать с Москвой сейчас, позже это станет в принципе невозможно. В связи с этим региональному содружеству следует поспешить с выбором переговорщика. Кроме того, Мема обратил внимание, что диалог вести не получится, пока произведенное на Западе оружие применяется для ударов по гражданскому населению в России.

Ранее в МИД России высказались о якобы заинтересованности ЕС в диалоге.

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