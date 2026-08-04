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Политика

Рубио высказался о сроках подготовки к президентским выборам в Венесуэле

Рубио: подготовка к выборам в Венесуэле потребует месяцев настойчивой работы
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подготовка к выборам в Венесуэле не растянется на годы, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Firstpost.

По мнению Рубио, подготовка к выборам в Венесуэле «потребует некоторой настойчивости и немного терпения».

В июне президент Соединенных Штатов заявил, что Венесуэла на данный момент не готова к проведению президентских выборов.

До этого американские медиа сообщали, что Марко Рубио фактически контролирует финансовые потоки, распределение природных богатств и кадровые назначения в правительстве Венесуэлы, выполняя роль «наместника» американского лидера.

По данным журналистов The New York Times, глава Белого дома ранее в шутку упоминал о возможном назначении Рубио главой Венесуэлы. Однако, по мнению издания, дипломату не требуется физически находиться в Каракасе, поскольку его фактическое управление страной уже осуществляется из Вашингтона.

3 января Вооруженные силы США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой президент и его супруга были захвачены отрядом специального назначения «Дельта» и вывезены в Соединенные Штаты. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес.

Ранее Рубио рассказал о помощи США Венесуэле после землетрясения.

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