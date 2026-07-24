Трамп считает, что Венесуэла пока не готова к выборам

Трамп: Венесуэла пока не готова к проведению выборов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Венесуэла на данный момент не готова к проведению президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается выборов в Венесуэле, страна к ним пока не вполне готова. Тем не менее, был достигнут значительный прогресс», — отметил президент.

До этого американские медиа сообщали о том, что госсекретарь США Марко Рубио фактически контролирует финансовые потоки, распределение природных богатств и кадровые назначения в правительстве Венесуэлы, выполняя роль «наместника» американского президента.

По данным журналистов The New York Times, Дональд Трамп ранее в шутку упоминал о возможном назначении Рубио главой Венесуэлы. Однако, по мнению издания, Рубио не требуется физически находиться в Каракасе, поскольку его фактическое управление страной уже осуществляется из Вашингтона.

Ранее Рубио рассказал о помощи США Венесуэле после землетрясения.