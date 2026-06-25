Рубио рассказал о помощи США Венесуэле после землетрясения

Соединенные Штаты на данный момент не определили объем помощи Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его цитирует Fox News.

«Пока еще слишком рано, сейчас у нас такой информации нет. Самая неотложная потребность сейчас - это проведение поисково-спасательных работ. Именно на это мы в первую очередь и будем реагировать. Мы получим более полное представление о ситуации позже... пока мы не можем назвать какую-либо сумму», — сказал он.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.) По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

По последним данным, 971 человек получил ранения, еще 164 спасти не удалось. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы.