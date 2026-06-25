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Политика

Рубио рассказал о помощи США Венесуэле после землетрясения

Рубио: США пока не определили объем помощи Венесуэле после землетрясения
Liesa Johannssen/Reuters

Соединенные Штаты на данный момент не определили объем помощи Венесуэле после землетрясения. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его цитирует Fox News.

«Пока еще слишком рано, сейчас у нас такой информации нет. Самая неотложная потребность сейчас - это проведение поисково-спасательных работ. Именно на это мы в первую очередь и будем реагировать. Мы получим более полное представление о ситуации позже... пока мы не можем назвать какую-либо сумму», — сказал он.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.) По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

По последним данным, 971 человек получил ранения, еще 164 спасти не удалось. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы.

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