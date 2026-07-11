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Политика

Рубио назвали «наместником» Трампа в Венесуэле

NYT: Рубио, как наместник Трампа, контролирует финансы и политику в Венесуэле
Brian Snyder/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио управляет финансовыми потоками, распределением природных ресурсов и назначениями в венесуэльском правительстве, являясь «наместником» американского президента. Об этом сообщает газета New York Times.

Журналисты вспоминают, что президент Дональд Трамп ранее шутил о возможности назначения Рубио на пост лидера Венесуэлы. Тем не менее, они подчеркивают, что ему не обязательно переезжать в Каракас, так как он уже фактически осуществляет контроль над страной из Вашингтона.

В статье говорится о том, что с момента, когда американские военные провели операцию против президента Николаса Мадуро, Рубио стал де-факто управляющим Венесуэлой, обладая значительной властью над суверенным государством. Авторы ссылаются на мнения чиновников и источников, близких к властям как в Вашингтоне, так и в Каракасе.

Кроме того, отмечается, что Рубио активно вовлечен в повседневные дела страны и поддерживает связь с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, общаясь с ней на испанском языке. По данным NYT, он также контролирует введение санкций против Венесуэлы и принимает решения о том, кто может вести бизнес в стране и каким образом.

Ранее в США заявили об утере поддержки Белого дома лидером оппозиции Венесуэлы.

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