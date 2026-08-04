Украина находится в драматической ситуации в конфликте с Россией, о возвращении территорий уже не идет и речи. Об этом в интервью телеканалу n-tv заявил военный аналитик Маркус Райснер.

По его оценке, «Украина находится в драматической ситуации». Он объяснил это тем, что страна сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков для Patriot, которые США удерживают для своих нужд.

Аналитик считает, что США могли бы поставлять ракеты Украине, однако для этого у Вашингтона нет политической воли. Кроме того, республику ждет тяжелая зима, поскольку ее мощностей не хватит для обеспечения потребностей в отопительный сезон.

атак на украинскую инфраструктуру страна уже сейчас не способна производить достаточно электроэнергии для обеспечения потребностей холодного сезона.

«Именно поэтому украинская сторона уже давно отказалась от всех максимальных требований. О отвоевании территорий уже и речи не идет. Зеленский требует лишь перемирия, подкрепленного надежными гарантиями безопасности», – заявил Райснер.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Госдуме призвали ставить Россию на военные рельсы.