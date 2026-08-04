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Политика

В Госдуме призвали ставить Россию на военные рельсы

Депутат Колесник: России необходимо встать на военные рельсы
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

России необходимо становиться на военные рельсы, чтобы не терпеть потери среди мирного населения. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя удар ВСУ по Подмосковью.

Он напомнил о словах главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, о том, что 40-дневная операция против России будет продлена до Нового года.

«Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит, и все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму», — сказал Колесник.

По его словам, атаки ВСУ участились, и ответными ударами не обойтись. Депутат призвал «увеличить количество людей», которые будут предотвращать удары, поскольку иначе с ними не справиться. Несмотря на удары возмездия, Россия подвергается серьезной угрозе, указал парламентарий.

Колесник заявил о необходимости готовить не ответы, «а нормальные военные действия».

Утром 4 августа украинские беспилотники атаковали Московскую область. Изначально сообщалось о шестерых пострадавших. Также пять человек не удалось спасти. Больше всего повреждений от атаки ВСУ зафиксировали в муниципальном округе Чехов, где после попадания БПЛА произошло несколько пожаров. Самый крупный из них разгорелся на складе в промзоне Новоселки. К настоящему времени открытое горение там ликвидировали. Повреждения также получили электроподстанция и административное здание.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.

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