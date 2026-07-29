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Проблемы с бензином в России
Армия

Российские силовики заявили об уничтожении основных АЗС от Харькова до Полтавы и Днепра

ТАСС: уничтожены все использовавшиеся ВСУ АЗС от Харькова до Полтавы и Днепра
Андрей Стенин/РИА Новости

Российская армия уничтожила все основные автозаправочные станции (АЗС), расположенные вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда и использовавшиеся Вооруженными силами Украины. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

Собеседник агентства уточнил, что в результате ударов уничтожены все основные АЗС вдоль автомобильных дорог Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград, Днепр — Павлоград. Эти АЗС использовали для своих нужд украинские войска.

27 июля о потере всех АЗС на автотрассе Харьков — Полтава заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорика.

11 июля в российских силовых структурах заявили, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций. По их данным, украинские военные опасаются, что удары по заправкам могут существенно усложнить годами налаженную логистику.

Ранее сообщалось, что на Украине возник дефицит бензина.

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