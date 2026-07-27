На Украине заявили о потере всех АЗС на одной из трасс

Депутат Скорика: на автотрассе Харьков — Полтава не осталось ни одной АЗС

На автотрассе Харьков — Полтава на Украине были уничтожены все автозаправочные станции (АЗС). Об этом заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорика, передает издание «Экономическая правда».

«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву», — сказал парламентарий.

По данным издания, на территории Харьковской области были уничтожены более 80 АЗС.

11 июля в российских силовых структурах заявили, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций. По их данным, украинские военные опасаются, что удары по заправкам могут существенно усложнить годами налаженную логистику.

В конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. За месяц российские военные ликвидировали более 150 АЗС и 100 бензовозов, которые использовали для поставок топлива из Европы. По данным источника, в Черниговской области не осталось работающих заправок.

Ранее момент мощного прилета по АЗС в Харьковской области попал на видео.