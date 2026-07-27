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Армия

На Украине заявили о потере всех АЗС на одной из трасс

Депутат Скорика: на автотрассе Харьков — Полтава не осталось ни одной АЗС
Константин Михальчевский/РИА Новости

На автотрассе ХарьковПолтава на Украине были уничтожены все автозаправочные станции (АЗС). Об этом заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорика, передает издание «Экономическая правда».

«На сегодняшний день все АЗС на трассе Харьков — Киев, а именно на участке от Харькова до Полтавы, полностью уничтожены: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и дальше по дороге в Полтаву», — сказал парламентарий.

По данным издания, на территории Харьковской области были уничтожены более 80 АЗС.

11 июля в российских силовых структурах заявили, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций. По их данным, украинские военные опасаются, что удары по заправкам могут существенно усложнить годами налаженную логистику.

В конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. За месяц российские военные ликвидировали более 150 АЗС и 100 бензовозов, которые использовали для поставок топлива из Европы. По данным источника, в Черниговской области не осталось работающих заправок.

Ранее момент мощного прилета по АЗС в Харьковской области попал на видео.

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