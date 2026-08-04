Оппозиция Латвии выступила против закрытия КПП на границе с Белоруссией

Латвийская оппозиционная партия «Стабильность!» инициировала запрос об отставке главы МВД страны Яниса Домбравы, заявившего о прекращении работы единственного действующего КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на депутата сейма (парламента) Светлану Чулкову.

В партии считают, что решение о приостановке работы КПП требует политической ответственности.

Чулкова заявила, что у латвийского общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения.

4 августа премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил, что республика рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией.

Накануне пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков заявил, что закрытие границ Латвией может быть связано с предстоящими выборами в стране в октябре.

31 июля глава МВД Латвии заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам.

Ранее в Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны.