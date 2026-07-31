Латвия по техническим причинам закрыла границу с Белоруссией

Латвия закрыла границу с Белоруссией по «техническим причинам». Об этом сообщил латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава на своей странице в соцсети X.

«По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта», — говорится в публикации.

Рига призывает использовать другие маршруты тем, кто еще не вернулся в Латвию.

Накануне Янис Домбрава призвал сограждан не посещать Белоруссию. Глава МВД отметил, что безопасное передвижение между странами, возможно, станет затруднительным.

Правительство РФ с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Под ограничения попали переходы «Выборг», «Вяртсиля», «Люття», «Санкт-Петербург-Финляндский», «Светогорск» (Финляндия), «Печоры-Псковские» (Эстония) и «Пыталово» (Латвия). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны.