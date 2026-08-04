Латвия может полностью закрыть границу с Белоруссией

Премьер Кулбергс: Латвия во вторник рассмотрит закрытие границы с Белоруссией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что республика рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Его слова передает латвийский новостной портал LETA.

«Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции», — поделился Кулбергс.

Он уточнил, что МВД Латвии предложило правительству республики полностью закрыть границу с Белоруссией, вопрос будет рассмотрен на заседании 4 августа. Однако все решения должны основываться на фактах и статистике.

Накануне пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков говорил, что закрытие границ Латвией может быть связано с предстоящими выборами в стране в октябре.

Он обратил внимание, что это решение «в срочном порядке» принимал лично министр внутренних дел Латвии, лидер одной из политических сил Янис Домбрава.

31 июля глава МВД Латвии заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Работа второго была приостановлена Латвией в сентябре 2023 года. Причиной было названо предотвращение угроз нелегальной миграции.

Ранее в Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны.