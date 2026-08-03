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Политика

МИД Белоруссии указал на «предвыборную природу» закрытия границ Латвией

МИД Белоруссии связал закрытие границ Латвией с выборами в октябре
Ints Kalnins/Reuters

Закрытие границ Латвией может быть связано с предстоящими выборами в стране в октябре. Такое мнение высказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков, его слова приводятся на сайте ведомства.

Он обратил внимание, что это решение «в срочном порядке» принимал лично министр внутренних дел Латвии, лидер одной из политических сил Янис Домбрава.

«Этот факт не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в сейм Латвии», — заявил Варнаков журналистам.

Он также назвал подобное решение очередным «попранием» европейских ценностей, о которых любят говорить главы балтийских государств. Представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что свободное передвижение граждан было принесено в жертву «сиюминутной внутриполитической конъюнктуре». Его удивил тот факт, что никто заблаговременно не предупредил людей о закрытии границы.

Варнаков предупредил, что в связи с этим недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия, в том числе несимметричного характера, чтобы защитить национальные интересы Белоруссии и ее граждан.

31 июля глава МВД Латвии заявил о закрытии латвийско-белорусской границы по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Работа второго была приостановлена Латвией в сентябре 2023 года. Причиной было названо предотвращение угроз нелегальной миграции.

Ранее в Литве обнаружили подземный туннель из Белоруссии.

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