В Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны

В Литве за неделю обнаружен второй подземный ход через границу с белорусской стороны

Второй за неделю подземный туннель, выкопанный через границу с белорусской стороны, обнаружен пограничниками Литвы. Об этом сообщила служба охраны госграницы при МВД балтийской республики, пишет ТАСС.

В ведомстве предполагают, что подземный ход предназначался для нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые регулярно с территории Белоруссии пытаются попасть в Литву.

Накануне литовские пограничники обнаружили на границе с Белоруссией подземный туннель. Он шел через границу, но был без выхода на литовской стороне. Отмечается, что после проведения необходимых процедур туннель будет засыпан землей.

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