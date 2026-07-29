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Общество

В Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны

В Литве за неделю обнаружен второй подземный ход через границу с белорусской стороны
Janis Laizans/Reuters

Второй за неделю подземный туннель, выкопанный через границу с белорусской стороны, обнаружен пограничниками Литвы. Об этом сообщила служба охраны госграницы при МВД балтийской республики, пишет ТАСС.

В ведомстве предполагают, что подземный ход предназначался для нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые регулярно с территории Белоруссии пытаются попасть в Литву.

Накануне литовские пограничники обнаружили на границе с Белоруссией подземный туннель. Он шел через границу, но был без выхода на литовской стороне. Отмечается, что после проведения необходимых процедур туннель будет засыпан землей.

До этого сообщалось о планах Литвы дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями. В случае их принятия ученым и спортсменам, а также деятелям культуры и образования из России и Белоруссии запретят въезд в Литву, если они откажутся подписывать документ с осуждением действий ВС РФ на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

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