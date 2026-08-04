Трамп назвал переговоры с США шансом для Ирана избежать «обезглавливания»

Президент США Дональд Трамп назвал переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном последним шансом для иранских властей достичь выгодных договоренностей. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, его цитирует ТАСС.

«Я хочу в полной мере дать им последний шанс перед обезглавливанием. То, что мы запланировали, по-прежнему планируем, очень трудно сделать. Посмотрим, что будет дальше,» – отметил Трамп.

В то же время американский лидер подчеркнул, что он бы предпочел «не осуществлять такую масштабную атаку на государство» и выразил надежду на то, что иранские власти «опомнятся».

До этого Трамп обвинил Тегеран в «двуличности». По его словам, Исламская Республика одновременно стремится к проведению встреч с американской стороной, «умоляет» о них и публично отрицает факт каких-либо переговоров, заявляя, что имеет дело лишь с Оманом. При этом американский лидер также анонсировал новый раунд переговоров с Ираном.

В начале июля президент США по телефону обсуждал ситуацию в Иране с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний отметил, что Москва готова содействовать деэскалации.

Ранее в России объяснили позицию Трампа в отношении Ирана.