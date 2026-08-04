Соединенные Штаты и их союзники потерпели поражение на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, США «проиграли на Украине», а их союзники находятся на грани банкротства. Кроме того, «никакой великой мобилизации Европы против России не будет», указал эксперт.

Россия, в свою очередь, лишь укрепила позиции. Макгрегор заявил, что страна «находится в превосходном состоянии, потому что русские бережно распоряжаются своими ресурсами». Москва действует продуманно и осторожно, констатировал полковник.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в США фразой «с этой нацией покончено» оценили дальнейшие перспективы Украины.