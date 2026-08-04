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Политика

Отец Маска остался поражен уровнем развития России

Отец Маска признался, что как инженер потрясен развитым обликом России
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Инженер и предприниматель, а также отец известного американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск поделился своими впечатлениями о России. О них он рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что его поразила инфраструктура и высокий уровень развития страны.

«Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», — отметил Маск-старший.

Он добавил, что эти характеристики современной России бросаются в глаза сразу.

Хотя Маск-старший уже не раз бывал в России, он пока не знает, когда сможет вновь посетить страну.

Во время прошлогоднего «Форума будущего — 2050» в Москве Эррол Маск положительно отозвался о российской столице, назвав ее одним из самых комфортных городов планеты, а также выразил поддержку политическому курсу президента РФ Владимира Путина.

Ранее отец Маска объяснил, почему на Западе скрывают успехи России.

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