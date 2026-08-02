Западные политики стараются скрывать от своих граждан успехи России, потому что боятся, что люди поймут, насколько комфортно там живется. Об этом заявил в интервью РИА Новости отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, предприниматель Эррол Маск.

«Западный мир не хочет знать об успехах России», — поделился мнением американский бизнесмен.

По его словам, Запад опасается, что его жители осознают, насколько хорошо живут люди в России. Маск-старший подчеркнул, что неоднократно посещал РФ.

На Форуме будущего — 2050 в Москве прошлым летом Маск-старший также восхищался российской столицей и называл ее одной из лучших в мире, а также крайне высоко оценивал политику президента РФ Владимира Путина. Он рассказывал, что перед визитом получал предупреждения, в том числе от Госдепартамента США, о якобы существующей угрозе, но прямого объяснения причин ему не дали.

«Я приехал сюда, и первое, что я увидел, — абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах», — рассказывал тогда предприниматель.

Он также утверждал, что фейки о России насаждаются в сознании жителей западных стран еще со школьной скамьи.

Ранее отец Маска посоветовал россиянам игнорировать санкции.