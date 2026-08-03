Бывший посол Украины в США назвала причину увольнения

Стефанишина заявила, что ушла с должности посла в США по собственному желанию

Ольга Стефанишина уволилась с должности посла Украины по собственному желанию. Об этом дипломат заявила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия посла Украины в США. Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее», — написала дипломат.

Стефанишина добавила, что планирует отдельно прокомментировать вопросы, которые в последнее время звучат в СМИ. По словам дипломата, она продолжит работать «там, где будет полезна».

Вечером 3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Стефанишину с должности украинского посла в США. Издание «Страна.ua» сообщило, что дипломата хотели заменить из-за активизации против нее работы Национального антикоррупционного бюро Украины.

13 июля газета Financial Times писала, что уход Стефанишиной может быть связан с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи. По данным издания, в 2022 году, когда дипломат занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ее мать Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве по заниженной цене. Стоимость жилья площадью 100 квадратных метров составила 3,04 млн гривен.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.