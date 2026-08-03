Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Бывший посол Украины в США назвала причину увольнения

Стефанишина заявила, что ушла с должности посла в США по собственному желанию
Kirill Chubotin/Global Look Press

Ольга Стефанишина уволилась с должности посла Украины по собственному желанию. Об этом дипломат заявила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия посла Украины в США. Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее», — написала дипломат.

Стефанишина добавила, что планирует отдельно прокомментировать вопросы, которые в последнее время звучат в СМИ. По словам дипломата, она продолжит работать «там, где будет полезна».

Вечером 3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Стефанишину с должности украинского посла в США. Издание «Страна.ua» сообщило, что дипломата хотели заменить из-за активизации против нее работы Национального антикоррупционного бюро Украины.

13 июля газета Financial Times писала, что уход Стефанишиной может быть связан с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи. По данным издания, в 2022 году, когда дипломат занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ее мать Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве по заниженной цене. Стоимость жилья площадью 100 квадратных метров составила 3,04 млн гривен.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!