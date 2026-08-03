Власти Удмуртии назвали имя временного председателя правительства

Полномочия председателя правительства Удмуртии временно возложены на исполняющую обящанности первого зампредседателя администрации региона Татьяну Чуракову. Об этом сообщается на официальной странице правительства республики в «Максе».

«Полномочия председателя правительства Удмуртской Республики временно возложены на и. о. первого заместителя председателя правительства региона Татьяну Чуракову», - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято после отставки Романа Ефимова.

29 июля президент РФ Владимир Путин своим указом назначил советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Вместе с тем президент удовлетворил просьбу об отставке предыдущего главы республики Александра Бречалова.

Также в связи с завершением действия трудовых контрактов свои должности покинули министры, вице-премьеры и премьер-министр Удмуртии. Распоряжения от 29 июля подписал бывший руководитель республики Александр Бречалов.

Как отмечается, Бречалов решил уйти в отставку по собственному желанию, так как планирует перейти на новую работу. Его последний рабочий день в должности руководителя региона стал 29 июля. Временным исполняющим обязанности главы республики назначена Ольга Абрамова, ранее занимавшая пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Ранее Путин пожелал успехов Абрамовой во главе Удмуртии.