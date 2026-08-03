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Политика

Власти Удмуртии назвали имя временного председателя правительства

Татьяна Чуракова будет временно выполнять работу председателя правительства Удмуртии
«Единая Россия»

Полномочия председателя правительства Удмуртии временно возложены на исполняющую обящанности первого зампредседателя администрации региона Татьяну Чуракову. Об этом сообщается на официальной странице правительства республики в «Максе».

«Полномочия председателя правительства Удмуртской Республики временно возложены на и. о. первого заместителя председателя правительства региона Татьяну Чуракову», - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято после отставки Романа Ефимова.

29 июля президент РФ Владимир Путин своим указом назначил советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Вместе с тем президент удовлетворил просьбу об отставке предыдущего главы республики Александра Бречалова.

Также в связи с завершением действия трудовых контрактов свои должности покинули министры, вице-премьеры и премьер-министр Удмуртии. Распоряжения от 29 июля подписал бывший руководитель республики Александр Бречалов.

Как отмечается, Бречалов решил уйти в отставку по собственному желанию, так как планирует перейти на новую работу. Его последний рабочий день в должности руководителя региона стал 29 июля. Временным исполняющим обязанности главы республики назначена Ольга Абрамова, ранее занимавшая пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Ранее Путин пожелал успехов Абрамовой во главе Удмуртии.

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