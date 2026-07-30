Абрамова официально стала врио главы Удмуртии

Полномочный представитель президента РФ Игорь Комаров представил Ольгу Абрамову в качестве врио губернатора Республики Удмуртия. Об этом сообщает ТАСС.

«Указом президента России временно исполняющей обязанности главы Удмуртской республики назначена Ольга Викторовна Абрамова», — сказал он.

Комаров омтетил, что у Абрамовой есть опыт государсвтенного управления на региональном и федеральном уровне, кроме того она является уроженкой Удмуртии.

29 июля президент РФ Владимир Путин своим указом назначил советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Вместе с тем президент удовлетворил просьбу об отставке предыдущего главы республики Александра Бречалова.

Президент лично встертился с Абрамовой, он пожелал ей успехов на должности главы республики. Чиновница ответила что для нее это стало бы серьезным вызовом

Ранее врио главы Тверской области подал документы для участия в выборах губернатора.