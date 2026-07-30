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Политика

Кабмин Удмуртии сложил полномочия

Кабмин Удмуртии сложил полномочия из-за истечения сроков трудовых договоров
Владимир Федоренко/РИА Новости

В связи с завершением действия трудовых контрактов свои должности покинули министры, вице-премьеры и премьер-министр Удмуртии. Об этом сообщается в официальных документах, размещенных на сайте кабинета министров республики.

Также свои посты оставили: руководитель Главного управления государственного надзора, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, начальник Главного управления юстиции, начальник Главного управления ветеринарии, руководитель администрации главы и правительства региона, а также полпред главы Удмуртии при президенте РФ.

Распоряжения от 29 июля подписал бывший руководитель республики Александр Бречалов.

Как отмечается, Бречалов решил уйти в отставку по собственному желанию, так как планирует перейти на новую работу. Его последний рабочий день в должности руководителя региона стал 29 июля. Временным исполняющим обязанности главы республики назначена Ольга Абрамова, ранее занимавшая пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Ранее уходящий в отставку глава Удмуртии опубликовал прощальное обращение.

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