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Политика

Путин предложил кандидатуру главы Удмуртии

Кремль: Путин пожелал успехов Абрамовой во главе Удмуртии
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Ольгой Абрамовой, долгое время занимавшей пост в администрации Удмуртии, пожелал ей успехов на должности главы республики. Это следует из стенограммы их беседы в Кремле.

При этом Путин отметил, что действующий руководитель за последние годы сделал многое для развития экономики региона.

«Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?» — спросил президент у Абрамовой.

Чиновница ответила что для нее это стало бы серьезным вызовом. Глава государства, в свою очередь, отметил, что Абрамова хорошо знает обстановку и людей в республике, а также пожелал ей удачи.

29 июля Путин своим указом назначил советника главы Минсельхоза Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы Удмуртии. Вместе с тем президент удовлетворил просьбу об отставке предыдущего главы республики Александра Бречалова.

Ранее Путин назначил нового посла РФ в Чаде.

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