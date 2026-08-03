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Политика

Парамедик оценила состояние украинского общества

Парамедик Паевская: украинское общество находится в состоянии боевого стресса
Efrem Lukatsky/AP

Практически все украинское общество находится в состоянии «боевого стресса». Об этом в интервью «Апострофу» рассказала украинский парамедик Юлия «Тайра» Паевская.

«Я думаю, что это не ПТСР. Я думаю, что это состояние боевого стресса. Это разница коренная. <…> ПТСР — это уже диагноз, а состояние боевого стресса — немного другое состояние, и с этим многое можно делать. Если подойти к этому правильно, то это может быть использовано как очень ресурсное состояние. Он истощает, но позволяет делать много очень полезных вещей», — заявила она.

По ее слова, украинское общество «зависло» в таком состоянии с 2022 года, и народ страны все еще находится «на адреналине». При этом она подчеркнула, что это состояние является «изнуряющим».

2 августа бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его военная стратегия основана на манипулировании обществом. А именно Зеленский управляет ожиданиями людей, говоря о «неминуемой победе Киева», однако украинская армия теряет все больше солдат, а обещанная «победа» отдаляется, написала Мендель.

В июне результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), показали, что большинство украинцев предпочитают территориальную целостность и суверенитет благосостоянию населения страны.

Ранее в России выразили надежду на прозрение украинского народа.

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