Россия уверена, что со временем украинский народ прозреет и осознает, кто на самом деле вверг страну в кризис. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным разведслужбы, украинские власти понимают, что их существование полностью зависит от финансовой и военной помощи Европы, и поэтому подыгрывают европейцам в обмане собственного народа. На деле же, как отметили в СВР, украинская территория нужна Киеву и Брюсселю лишь для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. В пресс-бюро добавили, что таким образом «европейские фантазеры» рассчитывают нанести «стратегическое поражение» России.

«Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы. Уверены, что со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее», — заключили в СВР.

Согласно результатам опроса украинской независимой исследовательской компании Rating Group, более половины граждан Украины считают, что Киев «защищает» Европу от России и одобряют участие ВСУ в обороне европейских государств в случае атаки со стороны Москвы. Речь, в частности, идет о «защите» стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдовы, Финляндии и Польши.

Ранее мэр Львова назвал украинскую армию сильнейшей в Европе.