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Политика

Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила его в манипуляции обществом

Мендель: стратегия Зеленского основана на манипулировании украинским обществом
Valentyn Ogirenko/Reuters

Военная стратегия украинского лидера Владимира Зеленского основана на манипулировании обществом, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она прокомментировала действия главы государства в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Мендель, Зеленский из года в год пользуется одной и той же «формулой». Сначала он дает гражданам какое-либо смелое обещание, затем терпит неудачу при попытке его выполнить, начинает ставить новые условия и откладывает реализацию, а в конце добавляет «больше надежды».

«Это не стратегия», — подчеркнула бывший пресс-секретарь.

Она обратила внимание, что украинский лидер управляет ожиданиями людей, непрерывно говоря о «неминуемой победе» Киева. При этом армия страны теряет все больше солдат, а обещанная победа продолжает отдаляться, пояснила Мендель.

На прошлой неделе Зеленский вновь заявил о готовности к перемирию с Москвой и подписанию мирного соглашения в Вашингтоне. Глава государства выразил уверенность, что такое развитие событий — лучше, чем сражаться 10–20 лет ради победы. Эксперты предупредили, что Киев и его союзники могут использовать прекращение огня для перевооружения армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ сравнили высказывания Зеленского со сказкой о мальчике и волках.

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