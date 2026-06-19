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Политика

Украинцы предпочли территориальную целостность благосостоянию населения

КМИС: 40% украинцев считают благосостояние важнее территориальной целостности
Thomas Peter/Reuters

Большинство украинцев предпочитают территориальную целостность и суверенитет благосостоянию населения страны. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Опрос показал, что 40% отдают предпочтению благосостоянию населения, тогда как 48% — территориальной целостности. Также 59% опрошенных считают, что суверенитет и независимость важнее благосостояния, а 29% респондентов уверены в обратном.

«29%, которые считают благосостояние более важным — это очень существенная доля граждан (и особенно беспокоит распространенность мнений среди молодых украинцев). И мы видим связь таких взглядов с завершением войны на любых условиях. Поэтому продвижение такого нарратива (о большей важности благосостояния и целесообразности уступок суверенитетом) содержит серьезные риски и угрозы безопасности Украины», — заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В мае результаты опроса КМИС показали, что уровень оптимизма украинцев по поводу будущего снизился по сравнению с январем 2026 года, однако он все еще остается «достаточно высоким». Также майский опрос института продемонстрировал, что 54% украинцев считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией.

В июне большая часть украинцев поддержала прекращение огня в случае, если на территории страны разместят войска из европейских стран.

Ранее украинцы обозначили свое отношение к США.

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