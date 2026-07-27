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Армия

«Возмездие последовало»: в Польше заявили, что Россия заблокировала Украину с моря

Myśl Polska: удары ВС РФ парализовали работу украинских портов на Черном море
Минобороны России

Удары Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре Одесской области парализовали работу украинских портов на Черном море, а иностранные судовладельцы начали отказываться от заходов в гавани Украины. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

По данным газеты, с начала прошлой недели российские войска нанесли серию массированных ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины, применив не менее 44 ракет, включая «Ониксы», Х-22 и «Искандеры», а также десятки беспилотников.

Автор публикации связывает эти действия с атаками украинских беспилотников на российские суда и порты в Черном и Азовском морях, которые продолжались в течение последних недель.

В статье отмечается, что Киев сам спровоцировал российское возмездие, нарушив зерновое соглашение и развязав беспрецедентный террор на море.

«Украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало», — указано в материале.

25 июля британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия заблокировала все черноморское побережье Украины, а украинские чиновники находятся в отчаянии из-за ударов ВС РФ по портам Одессы. Он отметил, что альтернативная доставка товаров через румынский порт Констанца оказалась экономически неэффективной, так что ситуация обернулась для Киева катастрофой.

Ранее судоходный гигант Maersk объявил о приостановке доставки грузов на Украину из-за угрозы обстрелов.

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