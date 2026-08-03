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Политика

Путин встретился с главой Красноярского края

Путин и Котюков провели рабочую встречу в Красноярске
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым во время рабочей поездки в Красноярск. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе встречи Котюков доложил президенту о работе по подготовке кадров в сфере технологического лидерства — губернатор возглавляет профильную комиссию Госсовета.

Михаил Котюков был назначен губернатором Красноярского края в сентябре 2023 года. С марта 2020 года по апрель 2023-го он занимал должность замминистра финансов РФ. С мая 2018 по январь 2020 года Котюков был министром науки и высшего образования РФ.

Путин прибыл в регион, чтобы принять участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил на базе кампуса Сибирского федерального университета. В предыдущий раз президент РФ посещал город в марте 2019 года. Тогда он принимал участие в открытии XXIX Всемирной зимней универсиады.

Ранее Путин встретился с Токаевым в Омске.

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