Путин встретился с Токаевым в Омске

Путин в Омске встретился с Токаевым

Президент РФ Владимир Путин встретил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске. Об этом сообщает RT, публикуя кадры встречи президентов.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки, кратко побеседовали, а также приняли участие в церемонии фотографирования.

Ожидается, что Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Также президенты проведут отдельную двустороннюю встречу, где обсудят актуальные темы взаимодействия Москвы и Астаны.

Сегодня ранее Путин прибыл в Омск.

В последний раз Путин и Токаев встречались в конце мая, когда российский лидер посетил Казахстан с рабочим визитом.

30 июня российский и казахстанский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Астаны, а также реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и торгово-экономической сферах.

Ранее в Кремле сообщили, что госвизит Путина в Казахстан и на саммит ЕАЭС был положительным.