Путин подписал указ о назначении Котюкова на пост врио губернатора Красноярского края вместо Усса

Президент РФ Владимир Путин назначил замминистра финансов Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Указ опубликован на сайте Кремля.

Документ также прекращает полномочия главы региона Александра Усса, который подал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Ранее Усс сообщил, что Владимир Путин предложил ему продолжить работу на федеральном уровне и продолжить заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Михаил Котюков занял должность замминистра финансов РФ 2 марта 2020 года. До этого — с 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года — он был министром науки и высшего образования РФ.