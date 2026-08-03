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Политика

Главы нескольких ведомств в Армении переназначены на должности

В Армении переназначили глав МО, МВД и МИД
Sergei Grits/AP

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о переназначении министров обороны, иностранных дел и внутренних дел. Указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

«Назначить Сурена Папикяна министром обороны Армении <...>. Назначить Арарата Мирзояна министром иностранных дела Армении <...>. Назначить Арпине Саркисян министром внутренних дел Армении», — говорится в документах.

Накануне Хачатрян переназначил Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Это произошло после того, как политика выдвинула на пост премьер-министра правящая партия Армении «Гражданский договор». Политическая сила представила президенту республики пакет необходимых документов для выдвижения кандидатуры Пашиняна на должность главы кабмина.

Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания (парламента страны) новое правительство подает прошение об отставке, далее президент немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Таким образом, Пашинян вновь занял должность премьер-министра.

Ранее первое заседание нового парламента Армении началось со скандала.

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