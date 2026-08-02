Первое заседание нового парламента Армении началось со скандала

Первое заседание парламента Армении 9-го созыва началось со скандала — впервые в истории на него не пригласили католикоса (патриарха) всех армян. Трансляция ведется на YouTube-канале парламента.

Согласно законодательству Армении, на открытии первой сессии с приветственной речью имеют право выступить президент республики и католикос всех армян. Отсутствие последнего вызвало недовольство оппозиции.

«Где католикос?» — выкрикнул с места лидер оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян, после чего началась словесная перепалка.

Председательствующий старейший депутат Князь Гасанов заявил, что если депутаты будут мешать, то им будет вынесено предупреждение. В случае второго нарушения он пригрозил принять более строгие меры. После участники перебранки успокоились и дали клятву депутата.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Теперь глава государства должен назначить премьера кандидата, который представлен парламентским большинством. Это означает, что Пашинян снова возглавит армянское правительство. После этого в течение пяти дней он должен представить кандидатуры вице-премьеров и министров. В свою очередь президент Армении в течение трех дней должен либо утвердить их, либо обратиться в Конституционный суд.

Ранее Пашиняна заподозрили в сборе досье на Армянскую церковь.