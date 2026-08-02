Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Первое заседание нового парламента Армении началось со скандала

Отказ пригласить католикоса вызвал скандал в парламенте Армении
Ruslan Harutyunov/Shutterstock/FOTODOM

Первое заседание парламента Армении 9-го созыва началось со скандала — впервые в истории на него не пригласили католикоса (патриарха) всех армян. Трансляция ведется на YouTube-канале парламента.

Согласно законодательству Армении, на открытии первой сессии с приветственной речью имеют право выступить президент республики и католикос всех армян. Отсутствие последнего вызвало недовольство оппозиции.

«Где католикос?» — выкрикнул с места лидер оппозиционного блока «Сильная Армения» Нарек Карапетян, после чего началась словесная перепалка.

Председательствующий старейший депутат Князь Гасанов заявил, что если депутаты будут мешать, то им будет вынесено предупреждение. В случае второго нарушения он пригрозил принять более строгие меры. После участники перебранки успокоились и дали клятву депутата.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Теперь глава государства должен назначить премьера кандидата, который представлен парламентским большинством. Это означает, что Пашинян снова возглавит армянское правительство. После этого в течение пяти дней он должен представить кандидатуры вице-премьеров и министров. В свою очередь президент Армении в течение трех дней должен либо утвердить их, либо обратиться в Конституционный суд.

Ранее Пашиняна заподозрили в сборе досье на Армянскую церковь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!