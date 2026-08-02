Пашиняна переназначили премьер-министром

Президент Армении Ваагн Хачатрян переназначил Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Это произошло после того, как политика выдвинула на пост премьер-министра правящая партия Армении «Гражданский договор». Политическая сила представила президенту республики пакет необходимых документов для выдвижения кандидатуры Пашиняна на должность главы кабмина.

До этого Хачатрян принял отставку правительства республики и Пашиняна. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента страны.

Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания (парламента страны) новое правительство подает прошение об отставке, далее президент немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством. Таким образом, Пашинян вновь занял должность премьер-министра.

Ранее первое заседание нового парламента Армении началось со скандала.