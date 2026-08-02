Президент Армении принял отставку Пашиняна и его правительства

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

«Основываясь на статье 130 конституции [Армении]: принять отставку правительства», — говорится в тексте документа за подписью Хачатуряна.

2 августа правительство Армении подало в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. В конституции республики сказано, что президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно должен назначить премьера кандидата, который представлен парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер-министр Никол Пашинян снова возглавит армянское правительство. В течение пяти дней после своего назначения он должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Глава государства в течение трех дней должен либо назначить вице-премьеров и министров, либо обратиться в Конституционный суд.

До этого Пашинян рассказал, чего точно не будет в отношениях Армении и России. Он подчеркнул, что Ереван не собирается прекращать диалог с Москвой. По его словам, это станет ошибочным путем, по которому республика не пойдет. Пашинян отметил, что Армения настроена решить с РФ возникшие противоречия путем переговоров

Ранее дипломат рассказал о важной цели РФ в отношениях с Арменией.