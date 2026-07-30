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Политика

Пашинян рассказал, чего точно не будет в отношениях Армении и России

Пашинян: Армения не собирается прекращать диалог с Россией
Кирилл Зыков/РИА Новости

Армения не собираются прекращать диалог с Россией и настроена решить возникшие противоречия путем переговоров. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян, трансляция велась на YouTube-канале местного кабмина.

«Мы не собираемся прекращать диалог [с Россией], партнерские обсуждения. Это станет самым ошибочным путем. Мы не пойдем по этому пути», — сказал Пашинян.

Он добавил, что не считает сложившуюся в Армении ситуацию из-за ограничений со стороны РФ кризисной. Пашинян отметил, что армянское правительство видит в этом возможность для диверсификации армянской экономики.

До этого Пашинян пообещал фермерам компенсировать убытки, связанные с ограничением экспорта продукции в Россию. Сами меры он назвал «неправильными», выразив мнение, что они «настраивают людей против ЕАЭС». По его словам, у правительства уже есть предложения по альтернативным рынкам сбыта армянских товаров.

С 3 июня Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов. Со 2 июня в Россию ограничен ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. Кроме того, с конца мая приостановлены поставки цветов и армянской минеральной воды.

Ранее были названы возможные потери Армении от ограничений на поставки в Россию.

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