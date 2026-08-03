В Испании назвали ситуацию в Сеуте полным провалов властей

Сложившаяся ситуация в Сеуте является полным провалом правительства Испании. Об этом заявил мэр-президент испанского анклава Мелилья Хуан Хосе Имброда Ортис, передает РИА Новости.

«В 2021 году в Сеуте была огромная проблема. В 2026 году все повторяется. Это полный провал правительства Испании», — сказал глава анклава.

Имброда Ортис добавил, что реакция правительства на кризис была «запоздалой и плохой». Мэр-президент назвал недопустимым, чтобы никто не прислушивался к предупреждениям национального разведовательного центра.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно проникли в испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать нелегальных мигрантов из страны и постановил, что им должны предоставлять возможность запросить убежище. По последним данным, при попытке попасть в Сеуту не выжили 90 человек. Еще 1149 мигрантам потребовалась медицинская помощь.

На фоне произошедшего Италия выступила за приостановку участия Испании в Шенгенской зоне. Такую же позицию заняли некоторые другие государства ЕС, включая Данию и Финляндию. Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил об эгоизме этих европейских стран.

Ранее в МВД Марокко объяснили, почему события в Сеуте не были случайными.