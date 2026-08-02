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Общество

Выросло число погибших, пытавшихся прорваться в испанскую Сеуту из Марокко

Число погибших при попытке прорваться в испанскую Сеуту выросло до 90
Fabian Bimmer/Reuters

До 90 выросло число мигрантов, погибших при попытке попасть в испанскую Сеуту. Об этом сообщает испанский телеканал La Sexta.

«Число погибших после массового въезда в Сеуту достигло 90 человек в результате крупнейшего гуманитарного кризиса в истории страны», — сообщает источник.

Сообщается также, что медицинская помощь потребовалась 1149 мигрантам. В настоящее время в Сеуте прячутся около 1700 нелегалов, прорвавшихся в город, уточняет СМИ. Патрули в Сеуте усилены.

По оценкам сил безопасности, 73500 мигрантов покинули Сеуту и вернулись в Марокко.

До этого сообщалось о 67 погибших в результате массового наплыва мигрантов из Марокко.

Мигранты из Марокко пытаются нелегально пересечь границу испанской автономии Сеута на севере Африки, чтобы далее попасть в ЕС. Испанским властям пришлось задействовать армию, так как местные власти не смогли справиться с массовым наплывом мигрантов.

Ранее на границе Сеуты и Марокко построили плавучий барьер.

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