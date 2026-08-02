В МВД Марокко заявили, что события в Сеуте не были случайными

Происшедшее в испанском анклаве Сеута, расположенном на африканском побережье Средиземного моря, не было стихийным – оно стало прямым следствием злонамеренного использования цифровых платформ и целенаправленного распространения дезинформации. Об этом сообщает Walaw со ссылкой на заявление министерства внутренних дел (МВД) Марокко.

В ведомстве указали, что недавние события на пограничных переходах, ведущих в города Сеута и Мелилья, не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов. К ним относятся злонамеренное использование цифрового пространства, распространение вводящей в заблуждение информации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование некоторых правовых и административных положений, которые предполагали возможность легкого проникновения в европейское пространство без юридических последствий.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

1 августа число мигрантов, не выживших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.

Ранее глава МИД Германии призвал ЕК защитить границы Евросоюза от мигрантов.