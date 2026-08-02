В Испании обвинили страны ЕС в эгоизме из-за призывов к приостановке Шенгена

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил об эгоизме европейских стран, призвавших временно исключить Испанию из Шенгенской зоны. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что большая часть стран ЕС поддержала Испанию. Однако ряд стран призвали временно приостановить членство испанцев в Евросоюзе, в их числе Италия, Чехия, Финляндия и Дания.

«Здесь мы уже говорим либо о двуличии, либо о невежестве, о незнании ситуации. Потому что вы хорошо знаете, что Сеута не входит в Шенгенскую зону», — сказал он.

Через границу испанского анклава Сеута на территории Северной Африки прорвались около 50 тысяч выходцев из Марокко. Мигранты использовали как сухопутные маршруты, так и морские пути.

Масштабный приток людей оказался слишком велик для местных властей, что вынудило Испанию задействовать вооруженные силы. Данное обострение спровоцировало дипломатическое противостояние между Мадридом и Римом: итальянская сторона рассматривает возможность приостановки участия Испании в Шенгенской зоне. Подробнее о причинах миграционного кризиса и текущей обстановке в Сеуте — в материале «Газета.Ru».

Ранее король Испании отреагировал на события с мигрантами в Сеуте.